Есть проект – интернет магазин строй-инструментов – stroyport.su сейчас он на стадии работ по нему есть не много не мало задач – которые необходимо оперативно сделать! в связи с этим, ...
Доработка плагина Yet Another Related Posts Plugin
Есть сайт на вордпрессе, есть установленный плагин Yet Another Related Posts Plugin
(YARP), который выводит похожие статьи. Необходимо его доработать, чтобы он выводил не только текстовые ссылки, но и миниатюры.
Обязательные требования:
YARP менять можно как угодно, но сам движок вордпресс менять нельзя, чтобы при обновлении ничего не слетело.
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