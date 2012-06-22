Доработка плагина Yet Another Related Posts Plugin

Есть сайт на вордпрессе, есть установленный плагин Yet Another Related Posts Plugin

(YARP), который выводит похожие статьи. Необходимо его доработать, чтобы он выводил не только текстовые ссылки, но и миниатюры.

Обязательные требования:

YARP менять можно как угодно, но сам движок вордпресс менять нельзя, чтобы при обновлении ничего не слетело.