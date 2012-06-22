Доработка плагина Yet Another Related Posts Plugin

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Закрыт1 заявка108 просмотров

Есть сайт на вордпрессе, есть установленный плагин Yet Another Related Posts Plugin

(YARP), который выводит похожие статьи. Необходимо его доработать, чтобы он выводил не только текстовые ссылки, но и миниатюры.

Обязательные требования:

YARP менять можно как угодно, но сам движок вордпресс менять нельзя, чтобы при обновлении ничего не слетело.

WordPress
13 лет назад
Vlas1977
Влас 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

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Дмитрий 
39 лет
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Был
4 года назад
47 отзывов
13 лет назад
$50
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Заявки фрилансеров

sitekeys
Дмитрий 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
47 отзывов
13 лет назад