Проблема плагина wordpress

www_3days_kz - если регистрируюсь повторно, по одному и тому же е мейлу тут http://3days.kz/login?action=register, то выходит системная ошибка.

Глюк в плагине Register Plus

Catchable fatal error: Object of class WP_Error could not be converted to string in /home/goodshop/public_html/3days.kz/wp-includes/capabilities.php on line 497

ася: пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)

скайп yakooobin