Аналог chatroulette

Необходимо создать сервис по функционалу базово аналогичный chatroulette с некоторыми особенностями:

1)Несколько комнат с возможностью выбора конкретной при загрузке сайта а также переключением между ними.

2)Возможность ограничить собеседника по его географическому положение(Например выбирать только из России/Москвы, или не выбирать из Минска)

3)Возможность менять дизайн, брендировать его под определенную компанию, возможность раздельного дизайна для каждой вкладки. Тут возможен вариант, когда нам необходимо сменить дизайн - мы обращаемся к вам, вы его меняете за $, однако сумма и сроки оговариваются при разрабоке.

4)Система блокировки "плохих" пользователей основанная на "жалобах" других пользователей.

Допускается покупка платного готового скритпа стоимостью до 200$ с вашей последующей доработкой его до необходимого функционала.

В заявке просьба указывать сроки, цену, ссылку на портфолио(если оно на другом сайте), планируется ли использовать покупной скрипт, если да - какой именно.

Заявки без сроков и стоимости рассматриваться не будут!