Прикрутить форму входа к системе.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок176 просмотров

Есть форма входа готовая, нужно её подключить к личному кабинету.

Т.е. человек входит на сайт, вводит логин и пароль, и после попадает в личный кабинет.

Спасибо за внимание.

13 лет назад
Itisk
35 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 отзывов

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