Калькулятор для Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок155 просмотров

http://papirus59.ru/calculate - пример калькулятора, который должен быть на сайте спецпечать.рф

есть макет, структура понятна. Ваши цены и сроки. При хорошем выполнении данного задания, может быть плодотворное постоянное сотрудничество.

Joomla
13 лет назад
akernel
Артем 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

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