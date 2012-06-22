Требуется написать парсер/бот лотов на продажу на сайте http://www.offgamers.com/buyback.php. Под конкретные разделы. При наличии активного лота нужно кликать на ссылку sale. На следующей странице заполнять 2 поля: сумму (получается из максимальной в лоте, значение доступно) ...
Сайт-визитка несложный
Ищу человека для реализации несложного сайта визтки, но с некоторым нестандартным функционалом.
CMS не принцыпиальна, можно использовать практически любую.
Нужен порядочный и ответственный исполнитель
Оплата договорная.
Сроки 7-10 дней.
Пишите лучше в скайп art1k_desig я там практически всегда.
Заявки фрилансеров
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