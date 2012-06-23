Требуется написать парсер/бот лотов на продажу на сайте http://www.offgamers.com/buyback.php. Под конкретные разделы. При наличии активного лота нужно кликать на ссылку sale. На следующей странице заполнять 2 поля: сумму (получается из максимальной в лоте, значение доступно) ...
Галерея фотографий
Сделать красивую галерею фотографий для каждого раздела отдельную.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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