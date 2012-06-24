Нужно окно с картинками поверх остальных елементов

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки168 просмотров

на сайте

http://casino.winner.com/

есть блок поверх остальных элементов (бонус 1250 и 2 кнопки)

нужно повторить такой же блок

13 лет назад
ttdot
34 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Steadfast
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$40
1 день
Ну слов нет просто. Все настолько быстро и шикарно! Сотрудник - то что надо!
Не в первый раз сотрудничаем, всем доволен!

Заявки фрилансеров

Steadfast
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад