Здравствуйте. Успешная инвестиционная компания ищет программиста для создания и дальнейшего технического обслуживания партнерской программы для конвертации мобильного трафика, по типу wapsyst(точка)biz, zipwap(точка)ru, wapostap(точка)ru и т.п. ...
Парсер Яндекс Каталога
Нужен скрипт/программа которая будет парсить результат поиска из Яндекс Каталога.
Я ввожу список ключевых слов, например "БУХГАЛТЕРСКИЕ"
При поиске этого слова в яндекс каталоге открывается данная страница: http://yaca.yandex.ru/yca/cat/?text=%D0%91%D0%A3%D0%A5%D0%93%D0%90%D0%9B%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95
Там слева есть колонка"Найдено в каталоге:", а в ней рубрики (тематика) этого ключевого слова. В данном случае:
Бизнес
Финансы
Работа
Управление персоналом
Программа должна уметь определять появление капчи яндекса и предлагать пользователю ввести капчу.
Модуль работы с antigate.com приветствуется.
Выбранный исполнитель
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