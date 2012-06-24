Парсер Яндекс Каталога

Нужен скрипт/программа которая будет парсить результат поиска из Яндекс Каталога.

Я ввожу список ключевых слов, например "БУХГАЛТЕРСКИЕ"

При поиске этого слова в яндекс каталоге открывается данная страница: http://yaca.yandex.ru/yca/cat/?text=%D0%91%D0%A3%D0%A5%D0%93%D0%90%D0%9B%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95

Там слева есть колонка"Найдено в каталоге:", а в ней рубрики (тематика) этого ключевого слова. В данном случае:

Бизнес

Финансы

Работа

Управление персоналом

Программа должна уметь определять появление капчи яндекса и предлагать пользователю ввести капчу.

Модуль работы с antigate.com приветствуется.