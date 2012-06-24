Скрипт работы с API Яндекс Метрики на PHP

Получать данные отчета "Источники -> Яндекс Директ -> Сводка" через API Яндекс Метрики и реализовать интерфейс их отображения.

В интерфейсе Яндекс Метрики в данном отчете при просмотре в древовидном виде показаны

- Текст объявления в Яндекс Директ

---- Общая фраза указанная для демонстрации объявления на поиске Яндекса

------- Действительные фразы, при поиске по которым происходили переходы по объявлениям -- (интересуют они)

Реализовать интерфейс выбора интервала дат формирования отчета.

Реализовать интерфейс в котором действительные фразы будут выводится в виде таблицы в один уровень.

Писать без использования PHP фреймворков и шаблонизаторов.

OAuth данные и ID счетчика забить в константы:

YA_METRIKA_ID

OAUTH_TOKEN

OAUTH_APP_ID

OAUTH_APP_TOKEN

- Документация по API http://api.yandex.ru/metrika/doc/ref/concepts/About.xml

- Получение отладочного токена для авторизации в API http://api.yandex.ru/oauth/doc/dg/tasks/get-oauth-token.xml

- Доступ к счетчику с данными для тестирования будет предоставлен

Оплата за работу над проектом ПОЧАСОВАЯ: в процессе работы над проектом могут появляться замечания, изменения и дополнения в функциональности.

В заявке указывайте пожалуйста вашу часовую ставку.