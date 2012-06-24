Необходимо организовать вывод категорий, тем и постов в yiiframework. Подробности и предложения лучше обсудить в skype: wearesuper2009
Скрипт работы с API Яндекс Метрики на PHP
Получать данные отчета "Источники -> Яндекс Директ -> Сводка" через API Яндекс Метрики и реализовать интерфейс их отображения.
В интерфейсе Яндекс Метрики в данном отчете при просмотре в древовидном виде показаны
- Текст объявления в Яндекс Директ
---- Общая фраза указанная для демонстрации объявления на поиске Яндекса
------- Действительные фразы, при поиске по которым происходили переходы по объявлениям -- (интересуют они)
Реализовать интерфейс выбора интервала дат формирования отчета.
Реализовать интерфейс в котором действительные фразы будут выводится в виде таблицы в один уровень.
Писать без использования PHP фреймворков и шаблонизаторов.
OAuth данные и ID счетчика забить в константы:
YA_METRIKA_ID
OAUTH_TOKEN
OAUTH_APP_ID
OAUTH_APP_TOKEN
- Документация по API http://api.yandex.ru/metrika/doc/ref/concepts/About.xml
- Получение отладочного токена для авторизации в API http://api.yandex.ru/oauth/doc/dg/tasks/get-oauth-token.xml
- Доступ к счетчику с данными для тестирования будет предоставлен
Оплата за работу над проектом ПОЧАСОВАЯ: в процессе работы над проектом могут появляться замечания, изменения и дополнения в функциональности.
В заявке указывайте пожалуйста вашу часовую ставку.
Заявки фрилансеров
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