Турнирнная система CS

Нужно сделать турнирную/микс (gather) систему для игры CS Source. Сайт с регистрацией пользователей + добавление и подтвержение игрового аккаунта + внутренний кошелек пользователя. Разделение пользователей на 7 категорий (сюда не входят админы и модераторы), создание микса/игры со ставкой например 1 рубль с игрока, автоматическая система проведения матча (плагин на сервере функционирует вместе с сайтом в связке), статистика матчей и начисление выгрыша победителям, самому сайту выгода с процента.

Пример.

Игрок делает игру 5 на 5 (по скилу-уровень в данном случае), выбирает карту, делает ставку, от категории пользователя зависит максимальная ставка (к примеру самый слабый от 1-5 руб затем 4-8 затем 6-10 и так далее), подтверждает настройки, входит в команду и затем на сервер.

После окончания матча победитель получает 75% то есть если была ставка 1 рубль, то 2 команды, в каждой по 5 человек, сумма 10 рублей, выигравшая команда получает 7,5 рублей, или каждый участник по 1,5 рубля. Остальные 2,5 получает сайт.

Могу дать зарегистрированный аккаунт на аналогичном проекте fragarena.ru для ознакомления и предоставить описание что сделать по другому.

Оставляйте цену, сроки, скайп или аську для обсуждения подробностей.