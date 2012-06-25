Приветствую. Есть сайт с лицензионной DLE 9,6. Нужно сделать для одной категории голосование в краткой новости. http://www.avtostuk.ru/konkurs/
Скрипт создания скриншотов страниц
Нужно написать серверный скрипт, который позволит выдавать скриншот веб-страницы по URL.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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