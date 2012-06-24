Исправить ошибку в работе сайта

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Закрыт3 заявки176 просмотров

Ошибки на главной странице сайта vip-brilliant.ru. Уменьшилось меню (стало короче) при нажатии на меню исчезает левая колонка.

(шаблоны smarty, это путь к главной и к шаблону моего сайта /public_html/templates/frontend/tmpl0

/public_html/templates/frontend/tmpl0/index.tpl.html)

Предлагайте свои варианты за сколько вы готовы выполнить данную работу

13 лет назад
davydov2010
Дмитрий 
58 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров