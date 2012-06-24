Необходимо перевести форму регистрации на технологию SVARX. Похоже на реализацию- http://passport.yandex.ru/passport?mode=register - с валидацией и выводом сообщений о ошибках Требуется знание: - php - sajax ...
Парсинг коэффициентов биржи ставок
Интересует парсинг коэффициентов биржи
Заявки фрилансеров
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