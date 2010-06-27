Движок самописный. На данный момент нужно: -изменить структуру вывода параметров (характеристик товаров) в категории; -адаптировать генерацию xml характеристик товаров из базы под мультиязычность (генерация Xml для русского уже имеется, мультиязычность уже имеются); Кроме того в будущем потребуются ...
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Есть парсер (обработчик excel) выполняющий часть необходимых функций, но нужны доработки. Парсер на PHP+Mysql. Парсер проводит анализ по имеющимся категориям и словарным значениям товаров. На данный момент хромает определение дополнительного названия категорий. В перспективе будет больше доработок. ...Закрыт9 лет назад
Имеется проект лицо сайта Wordpress, по адресу сайт.ру при этом есть форум в категории сайт.ру/forum Возникла необходимость сделать лицом сайта сайт.ру форум. Он на движке phpbb. Знаю что есть в хостинге опция присвоить главной загрузку с определенной дирректории, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо адаптировать имеющийся дизайн форума IPB (invision power board) версии 2 под версию 3.Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Необходимо адаптировать имеющийся дизайн форума IPB (invision power board) версии 2 под версию 3.Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт11 лет назад
- $50
Необходимо осуществить вывод последних тем с форума IPB 2.1.7 в DLE 9.5Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Интересует пошаговая инструкция как дублировать feedback.php с возможностью изменения шаблона. Первый будет использоваться для обратной связи. Второй который к примеру назовем request.php будет с другими полями для заполнения и будет отвечать за прием заявок. DLE ...Завершен12 лет назад
Интересует парсинг коэффициентов биржиЗакрыт12 лет назад
Имеется логотип в .cdr формате Если не ошибаюсь, векторный. Нужно вырезать белый фон.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен12 лет назад
Интересует парсинг и анализ коэфициентов букмекеров. Подробности в личке.Завершен12 лет назад
Необходима разработка с нуля портала сравнения цен различных компаний. Подробности в ЛС и ICQ.Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт13 лет назад
Интересует во сколько обойдется разработка сайта похожего по концепции на price.ru abc.ru и другие аналоги, однако с другим уклоном. Подробности в привате, примерный бюджет указывайте здесь.Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт13 лет назад
- $8
При включении ЧПУ (человеко понятных урлов - транслит) латинские символы транслитируются корректно, а с русскими возникает проблема. Необходимо устранить проблему. Подробнее в ЛС или ICQ.Настройка сервера/ПО5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $5
Возникла необходимость получить (спарсить) урлы сайтов, которые внесены в самописный каталог сайтов. Подробности в ЛС.Завершен14 лет назад
- $10
Необходимо написать простенький скрипт для проверки доменов из txt файла по конкретному параметру. Язык не так важен. В асю или ЛС за подробностями.Закрыт14 лет назад
Необходимо сграбить самописный движок сайта. URL предоставляется в личке, или ICQ.Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $5
Требуется создать минискрипт на PHP либо под Windows, главное результа. Суть такова - данные берутся из текстового файла. Структура каждого файла следующая: Название файла1.форматфайла http://****.com/id.html Название файла1.форматфайла http://****.com/id.html и т.д(точноее количество данных в текстовом файле не определено, это можно ...Завершен14 лет назад
Нужно разработать скрипт(возможно сайт) для контекста. По подобию Google, Yandex и других систем. Защита от скликивания, подробная статистика, система рефералов и т.п Хотелось бы выслушать предложения по цене и срокам.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Есть 2 модуля. Оба выводят список последних файлов. В одном устраивает дизайн в другом функционал. Нужно от того модуля где устраивает дизайн перенести внешний вид на второй модуль.HTML-верстка9 заявокЗакрыт15 лет назад