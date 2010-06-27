BuXPb

Александр Вихрь BuXPb

 
37 летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

ICQ - 249041265

Отзывы фрилансеров
Rjuravlev
Роман 
41 годГрузия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
8 отзывов
$5
10 баллов
12 лет назад
Дублировать feedback.php в DLE
Было приятно общаться. Адекватный человек, побольше бы таких людей. Уважаю.
Хочу отметить Романа как старательного и добросовестного исполнителя Предложил массу вариантов решений поставленной задачи, но по причине что я показал придирчивость. В итоге я получил то что искал. +
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logoogo
Игорь 
42 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 отзывов
$10
10 баллов
12 лет назад
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Лаконичная задача и моментальная оплата. Александр - ответственный работодатель.
Проблем не возникло
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Siada-Apius
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$105
10 баллов
12 лет назад
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Приятный и легкий в общении человек. Ответственный и надежный, а главное честный, проект был интересный, хороший опыт. Большой плюс в понимание моих тех друдностей которые появились во время роботы, терпелив. Побольше бы таких людей!
Отзывчивый, терпеливый исполнитель. Ценю это. Всегда укладывается в оговоренные сроки.
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Metallica
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$15
10 баллов
14 лет назад
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Прекрасный заказчик,положительный и приятный в общении человек,советую,надеюсь на дальнейшее сотрудничество. С уважением Владимир !
Заказ выполнен быстрее чем я ожидал. Человек приятен в общении, отвечает на любые вопросы. Доволен.
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