Необходимо написать модуль водяных знаков

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок208 просмотров

Есть магазин на базе движка CS Cart

Необходимо сделать так, чтоб на каждом раскрытом большом изображении накладывался графический водяной знак.

Знак должен быть в нижнем правом углу и проставляться автоматически на ВСЕ товары (только на раскрытые (увеличенные) картинки).

Пишите в проект цены и сроки исполнения!

13 лет назад
denisxxxl
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

TBicTep
Сергей 
32 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$11
1 день
Хороший специалист, долго провозились по вине настроек моего сервера. Но теперь всё отлично заработало как надо! Думаю и в дальнейшем буду обращаться за помощью. Цены очень приятные! Рекомендую!
Было приятно работать, рекомендую.

Заявки фрилансеров

TBicTep
Сергей 
32 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад