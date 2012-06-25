Скрипт поиска недостающей картинки в Гугл

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок138 просмотров

Нужен скриптик для интернет-магазина, который будет предлагать ссылку на поиск изображения товара, которое отстутсвует, в гугле. Подробности в личке.

13 лет назад
volkov_serhiy
Сергей 
43 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

charuchin
Глеб 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$15
2 дня

Заявки фрилансеров

charuchin
Глеб 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад