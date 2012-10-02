Калькулятор расчета стоимости

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки218 просмотров

Добрый день, нужен калькулятор стоимости объявлений для газетного издания.

В приложении макеты как должно это все выглядеть, думаю там все понятно и ТЗ так же прилагается.

13 лет назад
kucjlblu
Влад 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

timuridus
Тимур 
44 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$100
3 дня
Прекрасный исполнитель, все понимает с полуслова. Работа выполнена на отлично, надеюсь на последующее сотрудничество.
Приятно и интересно было поработать над этим заказом. В итоге, Работа сделана - оплата получена. Все довольны. Спасибо Влад! Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

timuridus
Тимур 
44 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад