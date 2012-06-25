Модуль для сайта о такси (Гугл Апи)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки141 просмотр

Нужно сделать модуль для сайта о такси, система джумла

смотреть можно тут, http://www.svobodnoe-taxi.ru/taxi.php

реализовано на гугле, но нам необходимо учитывать пробки на дорогах, а данные о пробках есть только в яндексе.

Joomla
13 лет назад
Vladim
45 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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