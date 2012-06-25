Нужен скриптик для интернет-магазина, который будет предлагать ссылку на поиск изображения товара, которое отстутсвует, в гугле. Подробности в личке.
Сервис создания собственного чат-бота
требуется создать сервис по типу http://iii.ru/login
минимум - дизайна \ графики
без использования flash
без вывода в приложения соц. сетей
Интересуют лишь пункты из главного меню личного кабинета:
(+) Разговоры
(+) Обучение
Все остальное не требуется!
Суть сервиса --> отправляем туда сообщение "привет как дела?" ---> анализируем сообщения исходя из созданных правил ---> отдаем ответ "и тебе привет"
Весь диалог записываем в бд
Заявки фрилансеров
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