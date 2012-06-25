Сервис создания собственного чат-бота

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок166 просмотров

требуется создать сервис по типу http://iii.ru/login

минимум - дизайна \ графики

без использования flash

без вывода в приложения соц. сетей

Интересуют лишь пункты из главного меню личного кабинета:

(+) Разговоры

(+) Обучение

Все остальное не требуется!

Суть сервиса --> отправляем туда сообщение "привет как дела?" ---> анализируем сообщения исходя из созданных правил ---> отдаем ответ "и тебе привет"

Весь диалог записываем в бд

13 лет назад
wizi
45 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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