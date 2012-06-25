Joomla - Биржа труда

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок153 просмотра

Нужно написать небольшой компонент Биржы труда для Joomla 2.5.4! Сайт уже имеется, нужен просто доп. компонент! Компонент будет использоваться в локальной сети, модули оплат и тому подобное не нужно!

Joomla
13 лет назад
adel1986
Адель 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров