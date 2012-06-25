Доработки интернет-магазина DLE

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки118 просмотров

Есть самописный интернет-магазин с небольшим функционалом и понятным кодом на базе DLE.

Необходимо исправишь ошибки, тз вышлю в личку или при личном общении.

Перспективы постоянного сотрудничества и объем работы.

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DLE
13 лет назад
maksim112
Максим 
34 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров