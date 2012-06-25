Доработки по сайту CMF Кохана

Доработки по сайту arendared.ru

К данным доработкам приглашается только опытный программист, который может не только граммотно спрограммить, но и качественно и внимательно сверстать то, что нужно.

Движок – кохана.

CMS самописная.

В ТЗ перед подробным описанием написано краткое ТЗ, для тех, кто хочет сразу понять интересна или нет вся работа в целом.

Также есть подробное ТЗ от оптимизатора на 10-15 страниц и все картинки, которые вышлю, на второй стадии переговоров.

Стоимость работ может увеличиться после полного ознакомления со всеми работами. Самое главное сделать все качественно, с полным соответствием обоих ТЗ.