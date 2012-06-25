Доработки по сайту CMF Кохана

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка126 просмотров

Доработки по сайту arendared.ru

К данным доработкам приглашается только опытный программист, который может не только граммотно спрограммить, но и качественно и внимательно сверстать то, что нужно.

Движок – кохана.

CMS самописная.

В ТЗ перед подробным описанием написано краткое ТЗ, для тех, кто хочет сразу понять интересна или нет вся работа в целом.

Также есть подробное ТЗ от оптимизатора на 10-15 страниц и все картинки, которые вышлю, на второй стадии переговоров.

Стоимость работ может увеличиться после полного ознакомления со всеми работами. Самое главное сделать все качественно, с полным соответствием обоих ТЗ.

13 лет назад
gdsx10
45 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Разработка структуры, верстка и наполнение сайта

    $350

    Необходимо натянуть готовый дизайн, разработать структуру, сверстать и наполнить товарными позициями сайт-каталог сантехнического оборудования согласно ТЗ (прилагается к проекту). Наполнить статьями и фото (будут предоставлены), заполнить и настроить служебные характеристики сайта (robots.txt, и т.д. см. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Доработка сайта на php

    $100

    Вкратце опишу что нужно сделать. Есть сайт на php. CMS самописная. В какой-то момент перестала работать возможность выложить файл xlsx в каталог, точнее он не отображается должным образом на странице. В файле таблица с описанием ...

    PHP
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработки интернет-магазина DLE

    $20

    Есть самописный интернет-магазин с небольшим функционалом и понятным кодом на базе DLE. Необходимо исправишь ошибки, тз вышлю в личку или при личном общении. Перспективы постоянного сотрудничества и ...

    DLE
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Joomla - Биржа труда

    $500

    Нужно написать небольшой компонент Биржы труда для Joomla 2.5.4! Сайт уже имеется, нужен просто доп. компонент! Компонент будет использоваться в локальной сети, модули оплат и тому подобное не нужно!

    Joomla
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Модуль для сайта о такси (Гугл Апи)

    $100

    Нужно сделать модуль для сайта о такси, система джумла смотреть можно тут, http://www.svobodnoe-taxi.ru/taxi.php реализовано на гугле, но нам необходимо учитывать пробки на дорогах, а данные о пробках есть только в яндексе.

    Joomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен скрипт приема заказов

    Нужен скрипт приема заказов прогона по доскам объявлений пример скрипта здесь http://webo.su/web3.html нужна форма заполнения данных и оплата автоматом через вебмоней и робокассу и админка где будут отображаться заказы

    HTML
    Веб-программирование2 исполнителя
    Закрыт
    13 лет назад