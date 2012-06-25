Нужно написать модуль оплаты "Пустышка" для OpenCart 1.5.1.3 То есть, просто текстовый блок, в котором я мог бы написать все свои реквизиты для приема оплаты, ну и прочую информацию. Нужно чтобы ...
PHP + MySQL скрипт учета
1. Нужен скрипт обработки XLSX + XML данных (уже размеченных)
2. Выгрузки XLS файлов
Нужен человек который, работал уже с данными функциям. И возьмется выполнить заказ за 2 – 3 дня. С ежедневным, или раньше отчетом о работе.
Плюс, я буду находится всегда онлайн и мы будем работать параллельно, то есть вопросы можно будет решать сразу в обговоренное время.
Пишите, только если у вас есть голосовая связь, и телефон, а также положительные отзывы.
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