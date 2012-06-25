PHP + MySQL скрипт учета

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки189 просмотров

1. Нужен скрипт обработки XLSX + XML данных (уже размеченных)

2. Выгрузки XLS файлов

Нужен человек который, работал уже с данными функциям. И возьмется выполнить заказ за 2 – 3 дня. С ежедневным, или раньше отчетом о работе.

Плюс, я буду находится всегда онлайн и мы будем работать параллельно, то есть вопросы можно будет решать сразу в обговоренное время.

Пишите, только если у вас есть голосовая связь, и телефон, а также положительные отзывы.

MySQLPHP
13 лет назад
bestworld
Олегов 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров