PHP + MySQL скрипт учета

1. Нужен скрипт обработки XLSX + XML данных (уже размеченных)

2. Выгрузки XLS файлов

Нужен человек который, работал уже с данными функциям. И возьмется выполнить заказ за 2 – 3 дня. С ежедневным, или раньше отчетом о работе.

Плюс, я буду находится всегда онлайн и мы будем работать параллельно, то есть вопросы можно будет решать сразу в обговоренное время.

Пишите, только если у вас есть голосовая связь, и телефон, а также положительные отзывы.