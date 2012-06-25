Система сбора позиций в поисковых системах

$1500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки255 просмотров

Предполагается съем большого количества запросов в сутки. Ежедневный порядок съема по одной ПС 50 000- 100 000 слов.

ПС: Яндекс + Яндекс (регион) + Гугл + Гугл (регион)

На данный момент есть первичная структура сервиса разбитая на 4 части. (Подробнее во вложении, либо https://dl.dropbox.com/u/5790071/serpometr.docx )

Далее будет разработано подробное ТЗ для каждой из частей.

От возможных исполнителей хотелось бы услышать:

1) Каким образом вы планируете реализовать такой объем съема позиций?

(Нам нужно определится, нужны ли нам прокси серверы, либо докупить своих IP. В яндексе у нас будет подтверждено 50-100 аккаунтов для съема по ХМЛ)

2) Был ли опыт разработки скрипта съема позиций?

3) Примерные (очень примерные) сроки разработки.

Тут проблема что конкретного ТЗ нет. Но примерно все таки виден фронт работы. (Можно указывать по всем частям разработки)

4) Ну и соответственно цена разработки. Стоимость можно оценить по количеству часов умноженную на цену часа.

Ну и можно показать примеры написанных вами скриптов и сервисов.

Общение рекомендуется начинать в скайпе: pro100C4ACTbE

13 лет назад
C4ACTbE
Роман 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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