API maps Yandex.ru 2.0:

Вы можете сделать такой вариант:

http://webmap-blog.ru/examples/ymap-api-v2/marshruts/primer-1.html

Только чтобы центр карты был как здесь:

http://bumaznik.ru/auxpage_contact/

И вместо строки "Конец: Синема Парк DeLuxe IMAX" и поля ввода был написан только конечный пункт - г.Москва, ул.Кусковская, д.20а

А по умолчанию была нарисована траектория от ст.м.Перово до - г.Москва, ул.Кусковская, д.20а

Поле карты можно и увеличить до в два раза