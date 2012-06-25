Необходима настройка adsmanadger 2.7 Компонент установлен, но требует настройки. magadan-exspress.ru
API maps Yandex.ru 2.0:
Вы можете сделать такой вариант:
http://webmap-blog.ru/examples/ymap-api-v2/marshruts/primer-1.html
Только чтобы центр карты был как здесь:
http://bumaznik.ru/auxpage_contact/
И вместо строки "Конец: Синема Парк DeLuxe IMAX" и поля ввода был написан только конечный пункт - г.Москва, ул.Кусковская, д.20а
А по умолчанию была нарисована траектория от ст.м.Перово до - г.Москва, ул.Кусковская, д.20а
Поле карты можно и увеличить до в два раза
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