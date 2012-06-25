Прикрутить верстку к сайту

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок148 просмотров

Имеется интернет-магазин на самописном движке (PHP+ MySQL+JS в интерфейсе). Код движка нормально структурирован, имеется шаблонизатор (PHP).

Надо прикрутить к нему новую верстку, а именно:

1) Макеты каталога товаров: разделы, подразделы, страница товаров

2) Макет корзины и Thank-you-page

Все макеты сверстаны.

Исходник кода, с которым предстоит работать, покажу предварительно.

От исполнителя требуется:

1) Готовность работать с чужим кодом

2) Способность обозначать реальные сроки и затем их соблюдать.

3) Желательно — готовность в дальнейшем сотрудничать по аналогичным проектам (в рамках того же движка)

JavaScriptMySQLPHP
13 лет назад
Areksy
41 год
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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