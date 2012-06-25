Joomla: Отладить 2 модуля

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок96 просмотров

Нужно отладить работу 2-х модулей

1. новости, чтобы отображался дата + анонс

2. подпункты меню – скрыть подпункты

сайт на joomla

работы на 2 часа

Joomla
13 лет назад
Partizano66
Максим 
43 года
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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