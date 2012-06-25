Нужны финансовые и валютные калькуляторы

Для портала мы хотели бы запрограммировать информеры. Это скрипты которые будут брать данные в основном с чужих серверов. Подробнее:

1. Информер Курсы валют:

показывает курсы валют USD, RUB, EURO на сегодняшний день по Нацбанку и их изменение по сравнению с предыдущим днем. Данные можно брать с сайта Нацбанка (http://nbrb.by). Они предлагают импортировать их информеры. Код там можно изменять. Нам необходимо таким образом, как в верстке показано

2. Объем торгов на БВФБ

Отсюда можно данные брать http://www.bcse.by/. Аналогично: отображает объем и изменение по сравнению с предыдущим днем. Вид - в приложенных файлах

3. Ставки. - эти данные мы будем заполнять сами из админки либо из xml. Внешний вид - в приложении

5. Валютный калькулятор

Считает основные валюты (USD, RUB, EURO) согласно курсам НАЦБАНка (п. 1) Внешний вид - в приложении

6. Цена на топливо. Отдельные блоки с ценами на топливо: в Беларуси, в России, в Украине, в Европе. Данные необходимо брать отсюда:

Для РБ дать цену в рублях и евро, для других стран в евро.

Беларусь http://www.beloil.by/ru/belarus/sales/petrol-gas-stations/cost/

Россия: http://benzin-price.ru/

Украина: http://ubr.ua/petrol/53

Польша, Латвия, Литва http://www.energy.eu/

7. Пункты пропуска через границу на пунктах Укарины, Литвы и Польшы. Данные отсюда (http://gpk.gov.by/border/ppr/#q1)

В приложении готова переслать макет информеров портала.

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