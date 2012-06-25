Предполагается съем большого количества запросов в сутки. Ежедневный порядок съема по одной ПС 50 000- 100 000 слов. ПС: Яндекс + Яндекс (регион) + Гугл + Гугл (регион) На данный ...
Нужны финансовые и валютные калькуляторы
Для портала мы хотели бы запрограммировать информеры. Это скрипты которые будут брать данные в основном с чужих серверов. Подробнее:
1. Информер Курсы валют:
показывает курсы валют USD, RUB, EURO на сегодняшний день по Нацбанку и их изменение по сравнению с предыдущим днем. Данные можно брать с сайта Нацбанка (http://nbrb.by). Они предлагают импортировать их информеры. Код там можно изменять. Нам необходимо таким образом, как в верстке показано
2. Объем торгов на БВФБ
Отсюда можно данные брать http://www.bcse.by/. Аналогично: отображает объем и изменение по сравнению с предыдущим днем. Вид - в приложенных файлах
3. Ставки. - эти данные мы будем заполнять сами из админки либо из xml. Внешний вид - в приложении
5. Валютный калькулятор
Считает основные валюты (USD, RUB, EURO) согласно курсам НАЦБАНка (п. 1) Внешний вид - в приложении
6. Цена на топливо. Отдельные блоки с ценами на топливо: в Беларуси, в России, в Украине, в Европе. Данные необходимо брать отсюда:
Для РБ дать цену в рублях и евро, для других стран в евро.
Беларусь http://www.beloil.by/ru/belarus/sales/petrol-gas-stations/cost/
Россия: http://benzin-price.ru/
Украина: http://ubr.ua/petrol/53
Польша, Латвия, Литва http://www.energy.eu/
7. Пункты пропуска через границу на пунктах Укарины, Литвы и Польшы. Данные отсюда (http://gpk.gov.by/border/ppr/#q1)
В приложении готова переслать макет информеров портала.
Подробности по емейл [email protected]
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