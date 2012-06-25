PHP (Zend): Поддержка сайта управления резюме

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки84 просмотра

Проект на zend framework + поддержка. ТЗ вышлю на почту

PHP
13 лет назад
alos1
46 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Luger888
Дмитрий 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$900
30 дней

Заявки фрилансеров

Luger888
Дмитрий 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад