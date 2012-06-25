Парсер объявлений со сландо-авито на Инстант

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок148 просмотров

Объявления должны писаться в БД, размещаться непосредственно на сайте.

Задача - стянуть за последние полгода 1 регион + настроить регулярную 4 раза в сутки публикацию новых.

Возможны другие доноры.

В предложении указывайте, пожалуйста, сроки, форму оплаты, стоимость.

13 лет назад
Alex_Koval
Алекс 
47 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров