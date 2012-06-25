Проект на zend framework + поддержка. ТЗ вышлю на почту
Спарсить (выкачать) сайт
полностью скачать через программы неполучается. недостает некоторых файлов.
нужны все файлы.
сайт простой.
Заявки фрилансеров
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