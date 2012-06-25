Нужен флешер чтобы написать такой конструктор http://www.vsemayki.ru/constructor/ . Указывайте цены и сроки
Скрипт копирайта
Нужно разработать скрипт для защиты копирайта шаблона, допустим я исполнитель и я хочу чтобы заказчик не снял без разрешения мой копирайт... Нужно сделать скрипт следующим образом, если допустим заказчик убрал тег копирайта из шаблона, то шаблон перестал отображаться в браузере или что-то в этом роде, также что-бы было предотвращено изминение ссылки в копирайте и изминение пути картинки к нему, например картинку исполнителя заказчик заменил своей (тоисть была проверка картинки по весу размерам или что там положено), нужно еще как-то скрипт спрятать, чтобы трудно было найти, толи в картинку толи куда ещё, если в js файл, то связать его с другими скриптами, важными для корректной работы шаблона. Прошу вас назвать цену и сроки .
Внимание, предложения только на JavaScript, никакого PHP
Выбранный исполнитель
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