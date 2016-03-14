Навыки и опыт
- Разработка сайтов различной сложности (сайты компаний, визитки, каталоги и тд)
- Разработка систем управления информацией
- SEO оптимизация
- Проектирование БД, разработка серверной части на MYSQL/SQL.
Владение языками программирования
PHP, JS (JQuery, Ajax), SQL.
Владение серверными технологими
Sphinx, Memcached, svn
Фрейворки
CodeIgniter, Kohana
Образование: высшее
2001-2006 Одесский университет им. Мечникова.
Специальность: "Компьютерные сети и системы".
Опыт работы
2013 - н.в.: Автоматизация систем страхования
2009 - 2012: фриланс. разработка сайтов
2003 - 2008: "Интерактив-медиа". Обязанности: разработка и поддержка сайтов.
Услуги копирайтера
Опыт работы 7лет. Написания статей о строительных материалах, ювелирных изделиях, лодках и катерах, автомобильных шинах, лекарственных растениях, воспитании детей, художественной ковке, туризме, праздниках, свадьбах и свадебных услугах, услугах бронирования, косметических процедурах и средствах для ухода за собой, спортивном питании – перечень неполный. Большой опыт работы с описаниями товаров (косметика, одежда, мебель, спортпит, золотые украшения). Поздравления с праздниками в стихах и прозе – в том числе по именам, на русском и украинским языках.
Достижения
Разработка собственной cms на основе CodeIngiter и шаблонизатора Smarty.
С помощью bizcrm, на данный момент, разработано около 55 сайтов различной сложности.
Благодаря наличия многих модулей и простого шаблонизатора, проект можно развернуть в самые короткие сроки.
Персональная информация
Готов к работе в команде и индивидуально. Коммуникабелен, стрессоустойчив. Выполняю работу в срок (способен четко оценить сроки выполнения задачи).
Доработками, исправлением глюков и багов чужих проектов не занимаюсь