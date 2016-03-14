Удобство для клиента - это главное.

Навыки и опыт

- Разработка сайтов различной сложности (сайты компаний, визитки, каталоги и тд)

- Разработка систем управления информацией

- SEO оптимизация

- Проектирование БД, разработка серверной части на MYSQL/SQL.

Владение языками программирования

PHP, JS (JQuery, Ajax), SQL.

Владение серверными технологими

Sphinx, Memcached, svn

Фрейворки

CodeIgniter, Kohana

Образование: высшее

2001-2006 Одесский университет им. Мечникова.

Специальность: "Компьютерные сети и системы".

Опыт работы

2013 - н.в.: Автоматизация систем страхования

2009 - 2012: фриланс. разработка сайтов

2003 - 2008: "Интерактив-медиа". Обязанности: разработка и поддержка сайтов.

Услуги копирайтера

Опыт работы 7лет. Написания статей о строительных материалах, ювелирных изделиях, лодках и катерах, автомобильных шинах, лекарственных растениях, воспитании детей, художественной ковке, туризме, праздниках, свадьбах и свадебных услугах, услугах бронирования, косметических процедурах и средствах для ухода за собой, спортивном питании – перечень неполный. Большой опыт работы с описаниями товаров (косметика, одежда, мебель, спортпит, золотые украшения). Поздравления с праздниками в стихах и прозе – в том числе по именам, на русском и украинским языках.

Достижения

Разработка собственной cms на основе CodeIngiter и шаблонизатора Smarty.

С помощью bizcrm, на данный момент, разработано около 55 сайтов различной сложности.

Благодаря наличия многих модулей и простого шаблонизатора, проект можно развернуть в самые короткие сроки.

Персональная информация

Готов к работе в команде и индивидуально. Коммуникабелен, стрессоустойчив. Выполняю работу в срок (способен четко оценить сроки выполнения задачи).

Доработками, исправлением глюков и багов чужих проектов не занимаюсь