frolov

Андрей frolov

 
42 годаУкраина/Днепр
20 лет на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Удобство для клиента - это главное.

Навыки и опыт

- Разработка сайтов различной сложности (сайты компаний, визитки, каталоги и тд)

- Разработка систем управления информацией

- SEO оптимизация

- Проектирование БД, разработка серверной части на MYSQL/SQL.

Владение языками программирования

PHP, JS (JQuery, Ajax), SQL.

Владение серверными технологими

Sphinx, Memcached, svn

Фрейворки

CodeIgniter, Kohana

Образование: высшее

2001-2006 Одесский университет им. Мечникова.

Специальность: "Компьютерные сети и системы".

Опыт работы

2013 - н.в.:   Автоматизация систем страхования

2009 - 2012: фриланс. разработка сайтов

2003 - 2008: "Интерактив-медиа". Обязанности: разработка и поддержка сайтов.

Услуги копирайтера

Опыт работы 7лет. Написания статей о строительных материалах, ювелирных изделиях, лодках и катерах, автомобильных шинах, лекарственных растениях, воспитании детей, художественной ковке, туризме, праздниках, свадьбах и свадебных услугах, услугах бронирования, косметических процедурах и средствах для ухода за собой, спортивном питании – перечень неполный. Большой опыт работы с описаниями товаров (косметика, одежда, мебель, спортпит, золотые украшения).   Поздравления с праздниками в стихах и прозе – в том числе по именам, на русском и украинским языках.

Достижения

Разработка собственной cms на основе CodeIngiter и шаблонизатора Smarty.

С помощью bizcrm, на данный момент, разработано около 55 сайтов различной сложности.

Благодаря наличия многих модулей и простого шаблонизатора, проект можно развернуть в самые короткие сроки.

Персональная информация

Готов к работе в команде и индивидуально. Коммуникабелен, стрессоустойчив. Выполняю работу в срок (способен четко оценить сроки выполнения задачи).

Доработками, исправлением глюков и багов чужих проектов не занимаюсь

PHPMySQLНаписание статейjQueryAjax
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$300
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
4
безопасных платежей
ТОП-50
Веб-программирование
Отзывы заказчиков
WebAero
34 годаСША
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$300
6 баллов
год назад
Ищу программиста для создания онлайн сервиса по юр. документам
работа не состоялась
Постановка задачи на высоком уровне. Рекомендую !
Ответный отзыв
guest_16520371181352
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$300
10 баллов
2 года назад
Нужна crm
Рекомендую к сотрудничеству! Опытный кодер, внимательно выслушивает и вдаётся в детали проекта, работу исполняет в кратчайшие сроки. Из минусов : не совсем общительный)) Но это наверное у меня много свободного времени)) благодарю за труд !
Четко поставленная задача. Оплата в срок.
Ответный отзыв
Aleksandr88
Александр 
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв
$500
10 баллов
7 лет назад
Требуется создать 50 простых сайтов(не лендинги!!!)
Андрей выполнил работу качественно и самое главное в срок!! День в день как договаривались так и сдает, а бывает и раньше. В общем работой доволен. Рекомендую! Самое главное что он постоянно на связи!
Четкое ТЗ Своевременная оплата Коммуникабельность Рекомендую !
Ответный отзыв
26angela26
Анжела 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$25
10 баллов
8 лет назад
Писать посты про Израиль.
Все хорошо! Спасибо!
Все прошло хорошо!
Ответный отзыв
i-safronov
Игорь 
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Требуется копирайт
Работа выполнена хорошо. Сроки соблюдены. Рекомендую
Четкое ТЗ Моментальная оплата Рекомендую!
Ответный отзыв
Веб-программирование
18 отзывов
$10/час
от $200от 5 дней
#39
Системы управления (CMS)
3 отзыва
$10/час
от $500от 30 дней
#286