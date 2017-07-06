Автоматизация отправки формы

добрый день! сайт https://goo.gl/CyFamy Нужно сверстать блоки, согласно макету почти https://yadi.sk/i/p4h0KNbL3Koo74 Только в макете нет вот этого сайдбара [url=http://joxi.ru/L21jxLKh8qv8MA]http://joxi.ru/L21jxLKh8qv8MA[/url] , а его нужно оставить. Поэтому блоки разместить не парами , а по одному на ширину контента. При клике на ...