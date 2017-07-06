Нужен опытный вебразработчик для создания контент портала

5 тематик сайта - Новости, Видео, Адалт, ГДЗ, Музыка (разная цветовая палитра, разный контент)

1 сервер на который ведут много разных доменов

В зависимости от доменного имени - своя тематика - настраивается в админке (Список - домен, тематика)

Заголовок контентника - доменное имя

В админке должна быть возможность управлять (загружать/удалять файлы, редактировать название / описание / др характеристики в зависимости от тематики) подготовленные файлы по каждой тематике (конвертировать, преобразовывать никак не нужно)

По админке:

Должна быть на поддомене (к примеру admin или любой другой, который мы настроим в nginx)

Для админки желательно взять coloradmin https://drive.google.com/open?id=0B1TV6Eqit6DHaEF6Y0FrTnJQaWc

Более подробное ТЗ и стоимость можем обсудить лично с исполнителем