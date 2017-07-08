Автоматическое создание страницы с вики-разметкой

Необходимо реализовать торгового бота на бирже poloniex.com по API. Разработка бота будет осуществляться в несколько этапов. На текущем этапе необходимо реализовать: 1. Авторизация бота на бирже при помощи API Keys 2. Определение скользящей средней EMA по выбранной ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
примерная задача во вложении, подробнее с исполнителем
- Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Задача : Нужно доработать сайт на DLE + написать пару модулей. Жду ваших предложений по цене и срокам! с ув!Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $17
Подобрать и уникализировать шаблон Вордпресс. Тема: Спорт (тренировки, диеты, сброс веса, спортивное питание) На сайте https://goo.gl/SIA5fC подбираете адаптивный шаблон Вордпресс (1-2-3 варианта). (Перейдите в раздел шаблоны Вордпресс, галка адаптивные) Отправляете мне ссылку на него. Я предоставляю Вам его архив. (если ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо создать модуль оплаты банка NAB Transact XML API для компонента Vik Events (Joomla) на PHP. Документация - по созданю модуля: https://extensionsforjoomla.com/documentation/vik-events#payment-processor - по API банка в приложении. Компонент Vik Events для тестирования будет предоставлен. Настройки модуля оплаты в панели администрирования: - ...Закрыт6 лет назад
Нужно сделать интернет-магазин по доставке еды на 6 категорий товара. Около 150 позиций. С корзиной. С выбором оплаты. Желательно на wordpressВеб-программирование16 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть объекты, по каждому быть несколько объявлений на сайтах и различные офлайн способы (растяжки, листовки и тд) на каждую такую точку касания мы выделяем отдельный номер, чтобы отслеживать звонки. нужно сделать систему для маркетолога, чтобы ...Закрыт6 лет назад
Здравствуйте ! Задача : Необходимо подправить шаблон imagecms – выводимый баннер на главной странице разделить на три части. Жду Ваших предложений по цене и срокам! с ув!Закрыт6 лет назад
Нужен программист, который внедрит след. функционал: Сейчас на сайте стоит форма contacform 7, которая к сожалению не позволяет загрузить одновременно несколько файлов и отправить на почту получателю. Нужно это дописать, или же поставить какуе-то другую форму но ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Здравствуйте уважаемые разработчики. Есть хостинг и домен. Нужен блог. У меня на примете есть один классный движок под него - [url=http://blogengine.ru/]http://blogengine.ru/[/url]Необходимо просто взять и перенести его на хостингХочется, чтобы было точно так же как здесь - ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт6 лет назад
Внедрить скрипты продаж в спортивную секцию. От первой бесплатной тренировки до оплатыВеб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад