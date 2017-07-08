Автоматическое создание страницы с вики-разметкой

Здравствуйте уважаемые разработчики. Есть хостинг и домен. Нужен блог. У меня на примете есть один классный движок под него - [url=http://blogengine.ru/]http://blogengine.ru/[/url]Необходимо просто взять и перенести его на хостингХочется, чтобы было точно так же как здесь - ...