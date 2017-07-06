Подобрать и уникализировать шаблон Вордпресс. Тема: Спорт (тренировки, диеты, сброс веса, спортивное питание) На сайте https://goo.gl/SIA5fC подбираете адаптивный шаблон Вордпресс (1-2-3 варианта). (Перейдите в раздел шаблоны Вордпресс, галка адаптивные) Отправляете мне ссылку на него. Я предоставляю Вам его архив. (если ...
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Здравствуйте! Задача : Нужно доработать сайт на DLE + написать пару модулей.
Жду ваших предложений по цене и срокам!
с ув!
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