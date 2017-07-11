Подобрать и уникализировать шаблон Вордпресс.

Тема: Спорт (тренировки, диеты, сброс веса, спортивное питание)

На сайте https://goo.gl/SIA5fC подбираете адаптивный шаблон Вордпресс (1-2-3 варианта). (Перейдите в раздел шаблоны Вордпресс, галка адаптивные)

Отправляете мне ссылку на него.

Я предоставляю Вам его архив.

(если у Вас есть более лучший вариант, можно рассмотреть)

Уникализируете его (на сколько возможно при данном бюджете)

3. Делаете логотип и фавикон без изысков.

4. Заливаете на хостинг (могу сразу предоставить доступ). Домен уже есть, ДНС не прописаны, поэтому работать с сайтом можно после добавления IP в файл hosts.

5. Наполняете демо-контентом(если в теме нет), для того чтобы было видно, что получилось.

Наворотов не надо, должно быть просто-симпатично-удобно.

Оплата через биржу или по факту.