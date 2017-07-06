Создание сайта по доставке еды

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Нужно сделать интернет-магазин по доставке еды на 6 категорий товара. Около 150 позиций. С корзиной. С выбором оплаты. Желательно на wordpress
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