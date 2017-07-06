Модуль оплаты для компонента Joomla на PHP

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка145 просмотров
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Необходимо создать модуль оплаты банка NAB Transact XML API для компонента Vik Events (Joomla) на PHP. 

Документация  

- по созданю модуля: https://extensionsforjoomla.com/documentation/vik-events#payment-processor

 - по API банка в приложении. 

Компонент Vik Events для тестирования будет предоставлен.  

Настройки модуля оплаты в панели администрирования: 

- merchantID 

- password 

- остальные настройки такие же как в установленном по умолчанию модуле PayPal 

PHPJoomla
6 лет назад
iceman4ik
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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