Необходимо реализовать торгового бота на бирже poloniex.com по API.

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Необходимо реализовать торгового бота на бирже poloniex.com по API. Разработка бота будет осуществляться в несколько этапов. На текущем этапе необходимо реализовать:

1. Авторизация бота на бирже при помощи API Keys 

2. Определение скользящей средней EMA по выбранной валютной паре 

3. Установка в интерфейсе бота параметров для торговли (валютная пара для торговли, процент для закупки валюты, процент для продажи валюты, баланс торговли, стоп-лимит для продажи валюты, EMA период, частота обращения к бирже к боту, повторное обращение при ошибки от биржи). 

4. Выставление ордеров на покупку, продажу, стоп-лимита. 

5. Консоль с отображением событий бота (текущая стоимость валюты, цена для покупки, цена для продажи, значение стоп-лимита, количество купленных валют и тд). 

6. Интерфейс бота необходимо реализовать в Web.

6 лет назад
KoronaKG
Алина 
30 летКиргизия
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
41 отзыв
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