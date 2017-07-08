Необходимо реализовать торгового бота на бирже poloniex.com по API. Разработка бота будет осуществляться в несколько этапов. На текущем этапе необходимо реализовать:

1. Авторизация бота на бирже при помощи API Keys

2. Определение скользящей средней EMA по выбранной валютной паре

3. Установка в интерфейсе бота параметров для торговли (валютная пара для торговли, процент для закупки валюты, процент для продажи валюты, баланс торговли, стоп-лимит для продажи валюты, EMA период, частота обращения к бирже к боту, повторное обращение при ошибки от биржи).

4. Выставление ордеров на покупку, продажу, стоп-лимита.

5. Консоль с отображением событий бота (текущая стоимость валюты, цена для покупки, цена для продажи, значение стоп-лимита, количество купленных валют и тд).

6. Интерфейс бота необходимо реализовать в Web.