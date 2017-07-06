Генератор файла импорта excel для wordpress WP ALL IMPORT

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок121 просмотр
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Требуется разработать генератор который из прайс листа, сделает файл импорта по моему формату. Надо будет из названия брать кол-во ml, стоимость, категорию. Затем c указанного сайта брать вот такую инф. prntscr.com/fqjpas и просто генерировать файл для импорта WP через мой плагин.  

WordPress
6 лет назад
davidguetta
Роман 
29 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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