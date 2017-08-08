Страницу-заглушку с паролем

Нужна php страница заглушка с паролем. intro.php

На ней будет информация (лендинг) + форма ввода пароля. Если неправильно ввести, то выходит сообщение об ошибке и ничего не меняется, можно еще раз ввести.

Если ввели правильно пароль, то редиректит на index.php (он уже подгружает джумлу).

В настройках сайта заглушка с паролем будет сделана главной сайта. Если пользователь, ранее правильно ввел пароль на заглушке, то должен быть автоматический редирект на index.php

если зайти на любую страницу, то сначала должна проверка, введен ли пароль на главной. если не введен, то показывать заглушку

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