Страницу-заглушку с паролем

Веб-программированиеЗавершен2 заявки156 просмотров
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Нужна php страница заглушка с паролем. intro.php 

На ней будет информация (лендинг) + форма ввода пароля. Если неправильно ввести, то выходит сообщение об ошибке и ничего не меняется, можно еще раз ввести. 

Если ввели правильно пароль, то редиректит на index.php (он уже подгружает джумлу). 

В настройках сайта заглушка с паролем будет сделана главной сайта. Если пользователь, ранее правильно ввел пароль на заглушке, то должен быть автоматический редирект на index.php 

если зайти на любую страницу, то сначала должна проверка, введен ли пароль на главной. если не введен, то показывать заглушку 

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6 лет назад
d654525
Эдуард 
58 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
10 дней назад
Выбранный исполнитель
kdpu
46 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$15
1 день
Все ок. Спасибо
Своевременная оплата Отличная постановка задачи Рекомендую Эдуарда как отличного заказчика.
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