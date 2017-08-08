Страницу-заглушку с паролем

примерная задача во вложении, подробнее с исполнителем
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна php страница заглушка с паролем. intro.php
На ней будет информация (лендинг) + форма ввода пароля. Если неправильно ввести, то выходит сообщение об ошибке и ничего не меняется, можно еще раз ввести.
Если ввели правильно пароль, то редиректит на index.php (он уже подгружает джумлу).
В настройках сайта заглушка с паролем будет сделана главной сайта. Если пользователь, ранее правильно ввел пароль на заглушке, то должен быть автоматический редирект на index.php
если зайти на любую страницу, то сначала должна проверка, введен ли пароль на главной. если не введен, то показывать заглушку
стоимость сразу укажите
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