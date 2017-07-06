Работа с Google drive (диск)

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки148 просмотров
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Здравствуйте!

Есть интернет-магазин, с его ранее выгружались заказы на Яндекс диск в виде файлов в нужную директорию.

Нужно переделать уже готовый код  яндекса (который импортировал файлы-заказов с магазина на Яндекс диск) на код для Гугла (соответственно Гугл диск).

6 лет назад
wb-work
Сергей 
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
22 дня назад
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