Работа с Google drive (диск)

Здравствуйте!

Есть интернет-магазин, с его ранее выгружались заказы на Яндекс диск в виде файлов в нужную директорию.

Нужно переделать уже готовый код яндекса (который импортировал файлы-заказов с магазина на Яндекс диск) на код для Гугла (соответственно Гугл диск).