Добавить меню на сайт

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Веб-программированиеЗавершен8 заявок232 просмотра
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Здравствуйте,

на существующий рабочий сайт нужно добавить новое меню. Подробности в переписке.

6 лет назад
web_develop_r
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Genkja
Максим 
26 летВеликобритания
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$1
1 день
Максим показал себя отличным специалистом. Вовремя отвечал на все мои вопросы. С поставленной задачей справился на отлично - в короткий срок он смог решить очень важную для меня задачу. Выражаю мою благодарность, обязательно обращусь снова. Рекомендую к сотрудничеству.
Искренне рад что именно этот человек стал моим первым заказчиком, поставленная задача была предельно ясна, предоставил все файлы которые были необходимы и всегда был на связи, рекомендую.