Скрипт для интернет-магазина, обновления цен

примерная задача во вложении, подробнее с исполнителем
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Здравствуйте ! Уважаемые специалисты, требуется скрипт для интернет-магазина для обновления актуальных цен и наличия на сайте. Т.е. интернет-магазин поставщика, от которого и будет происходить обновление. Первоначально необходимо будет залить товар от им поставщика. Рассматриваю все варианты
Жду ваших предложений по цене и срокам!
с ув!
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