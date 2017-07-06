Скрипт для интернет-магазина, обновления цен

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок144 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте ! Уважаемые специалисты, требуется скрипт для интернет-магазина для обновления актуальных цен и наличия на сайте. Т.е. интернет-магазин поставщика, от которого и будет происходить обновление. Первоначально необходимо будет залить товар от им поставщика. Рассматриваю все варианты

Жду ваших предложений по цене и срокам!

с ув!

6 лет назад
Vladimir8989
Владимир 
39 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад