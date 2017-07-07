Сделать Регистрацию пользователей на WordPress

Веб-программированиеЗавершен2 заявки135 просмотров
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1. Сделать Регистрацию пользователей на WordPress вывести ее на главную в шапку.

2. Сделать для зарегистрированных пользователей закрытый раздел как в новостях + по категориям.

ну вот и все . + неучтенное обговорим детально. Работы на 1 день.

сайт наш тут  http://birzhevik.info

WordPress
6 лет назад
Jim_Slil
Алексей 
44 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
kdpu
46 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$20
1 день
Спасибо, в диалоге вежлив, по срокам все вовремя, всегда был на связи, работой доволен , с поставленной задачей справился отлично..знает свое дело на 5 +
Алексей отличный заказчик! Задание было дано чёткое, критика и правки только конструктивные, оплата моментальная. Очень приятно иметь дело с такими заказчиками. Спасибо, рекомендую!