Оптимизация для мобильных устройств

примерная задача во вложении, подробнее с исполнителем
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ширина контента, запуск флеша, кнопки, размер шрифта, скорость загрузки.
Цель, чтобы сайт воспринимался Гуглом как оптимизированный для мобильных устройств, на фоне хорошей юзабилити. Без создания мобильной версии.
Сайт: www.spraachen.kiev.ua.
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