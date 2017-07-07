Оптимизация для мобильных устройств

Веб-программированиеЗакрыт10 заявок404 просмотра
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Ширина контента, запуск флеша, кнопки, размер шрифта, скорость загрузки.

Цель, чтобы сайт воспринимался Гуглом как оптимизированный для мобильных устройств, на фоне хорошей юзабилити. Без создания мобильной версии.

Сайт: www.spraachen.kiev.ua.

6 лет назад
aachen00
32 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
год назад