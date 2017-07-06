Калькулятор страхования для Woorpress

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки154 просмотра
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Добрый день, посмотрел Вашу работу по калькулятору страхования и хотел бы заказать такой же в принципе. Что нужно для того чтобы получить стоимость проекта ? 

6 лет назад
sapar_tm
41 годТуркменистан
6 лет в сервисе
Был
2 года назад